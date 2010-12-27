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Слепаков назвал Бузову дурой
Сегодня, 13:07
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Shdaria
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Слепаков назвал Бузову дурой

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Семен Слепаков назвал Бузову дурой в своем стихотворении.

Семен Слепаков, автор и исполнитель песен рассказал в своем Instagram, что после того, как он сфотографировался с Ольгой Бузовой, она отметила его на фото. Кроме того, Семен отметил, что на его аккаунт стали подписываться множество людей, а также начали писать: "Семен! Ты видишь сколько у тебя новых подписчиков? Это потому что тебя отметила Бузова! Ты понимаешь, что произошло в твоей жизни?!?! Осознаешь ли ты масштаб своего везения? Понимаю. Осознаю.", - сообщает в своем блоге артист.

Видимо, произошедшее вдохновило Слепакова на новое стихотворение, которое посвещается Ольге. Интересно, что в нем Бузову сравнивает со святыми мощами, но называет дурой. 

"Это как смена формата,

Как тронуть святые мощи,
Как на ладонях стигматы,
Как похвала от тещи"

"Я благодарен Бузовой,

Но всё-таки таки Ольга - дура,
И у неё ужасные
Прическа, лицо и фигура."
 
Подписчики Семена остались в основном не довольны и назвали его грубияном:
 
"Была о Семене всегда хорошего мнения:талантливый все-таки человек,но после этого стишка стало как-то противно"; "Очень грубо про Олю. Девчонка добрая, отзывчивая, а вы её грязью поливаете". 
 
Фото: Instagram - slepakovsemyon
 

 

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Категории: Новости шоу-бизнеса России Лента новостей

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