Семен Слепаков назвал Бузову дурой в своем стихотворении.

Семен Слепаков, автор и исполнитель песен рассказал в своем Instagram, что после того, как он сфотографировался с Ольгой Бузовой, она отметила его на фото. Кроме того, Семен отметил, что на его аккаунт стали подписываться множество людей, а также начали писать: "Семен! Ты видишь сколько у тебя новых подписчиков? Это потому что тебя отметила Бузова! Ты понимаешь, что произошло в твоей жизни?!?! Осознаешь ли ты масштаб своего везения? Понимаю. Осознаю.", - сообщает в своем блоге артист.

Видимо, произошедшее вдохновило Слепакова на новое стихотворение, которое посвещается Ольге. Интересно, что в нем Бузову сравнивает со святыми мощами, но называет дурой.

"Это как смена формата,

Как тронуть святые мощи,

Как на ладонях стигматы,

Как похвала от тещи"

"Я благодарен Бузовой,

Но всё-таки таки Ольга - дура,

И у неё ужасные

Прическа, лицо и фигура."

Подписчики Семена остались в основном не довольны и назвали его грубияном:

"Была о Семене всегда хорошего мнения:талантливый все-таки человек,но после этого стишка стало как-то противно"; "Очень грубо про Олю. Девчонка добрая, отзывчивая, а вы её грязью поливаете".

Фото: Instagram - slepakovsemyon