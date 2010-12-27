Слепаков назвал Бузову дурой

Семен Слепаков, автор и исполнитель песен рассказал в своем Instagram, что после того, как он сфотографировался с Ольгой Бузовой, она отметила его на фото. Кроме того, Семен отметил, что на его аккаунт стали подписываться множество людей, а также начали писать: "Семен! Ты видишь сколько у тебя новых подписчиков? Это потому что тебя отметила Бузова! Ты понимаешь, что произошло в твоей жизни?!?! Осознаешь ли ты масштаб своего везения? Понимаю. Осознаю.", - сообщает в своем блоге артист.
Видимо, произошедшее вдохновило Слепакова на новое стихотворение, которое посвещается Ольге. Интересно, что в нем Бузову сравнивает со святыми мощами, но называет дурой.
"Это как смена формата,
Как тронуть святые мощи,
Как на ладонях стигматы,
Как похвала от тещи"
"Я благодарен Бузовой,