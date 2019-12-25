Следствие просит у петербургского суда отправить мужчину под стражу за хулиганство по отношению к подросткам-фурри

Петербургский суд рассматривает дело мужчины, который 6 августа бросил предмет похожий на гранату в подростков-фурри. Следствие просит отправить его под стражу.

Приморский районный суд Санкт-Петербурга продлил на 72 часа срок задержания мужчине, подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство с применением предмета, похожего на оружие). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

По данным суда, в воскресенье, 6 августа, обвиняемый инициировал взрыв предмета, похожего на гранату в Удельном парке, что испугать членов фурри-сообщества.

Следствие считает, что суд должен отправить мужчину под стражу. Судебное заседание было отложено по ходатайству защитника для предоставления дополнительных доказательств необоснованности избрания меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что мужчина напал со страйкбольной гранатой на подростков во время фестиваля фурри.

Фото: Piter.TV