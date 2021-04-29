Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении вооруженных налетчиков

Во время третьего разбойного нападения участников группы задержали.

Следователи ГУ МВД России завершили расследование уголовного дела в отношении вооруженных налетчиков, похитивших из офисов финансово-кредитных учреждений более 15 миллионов рублей. Злоумышленники совершили три разбойных нападения. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Двое мужчин с оружием ограбили банки на проспекте Большевиков и улице Савушкина в период с декабря 2019 по март 2020 года. Налеты совершались вечернее время, когда сотрудники готовились встречать инкассаторов. Преступники передвигались на автомобиле с подложными номерами.

Из трех налетов только один стал удачным. Во время третьего разбоя в офис успели прибыть полицейские до того, как злоумышленники скрылись с 11 млн рублей.

По предварительным данным, организатором был 50-летний мужчина. В его криминальной биографии не только преступления имущественного характера, но и похищение человека. Он решил организовать группу, чтобы рассчитаться с долгами. Соучастником был 49-летний петербуржцев, вместе с которым он отбывал наказание в 2000-х годах.

Задержанным предъявили обвинение по статьям "Разбой" и "Подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства". Материалы дела передадут в Приморский районный суд.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО