Полиция Гатчины изучает обстоятельства гибели трехлетней обезвоженной девочки в стенах больницы

В Ленобласти оперативники занимаются расследованием дела о гибели трехлетней девочки в больнице Гатчины.

В Гатчинской больнице скончалась трехлетняя пациентка. Делом по поводу гибели девочки занялась полиция города.

Девочку привезли в клиническую межрайонную больницу Гатчины вечером 27 февраля. Ее положили в стационарное отделение к инфекционно больным. Врачи установили, что у пациентки сильное обезвоживание организма. На следующий день состояние ребенка ухудшилось. Докторам пришлось перевезти ее в реанимацию. Однако, пострадавшая так и не дожила до конца дня.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело относительно причинения смерти по неосторожности. Следствие считает, что к летальному исходу привели некомпетентные действия медицинского персонала, которые могли спасти ребенка.

Полиция опрашивает свидетелей и родственников. Устанавливаются обстоятельства трагического инцидента. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

