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Полиция Гатчины изучает обстоятельства гибели трехлетней обезвоженной девочки в стенах больницы
Сегодня, 13:47
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lesjasap
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Полиция Гатчины изучает обстоятельства гибели трехлетней обезвоженной девочки в стенах больницы

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В Ленобласти оперативники занимаются расследованием дела о гибели трехлетней девочки в больнице Гатчины.

В Гатчинской больнице скончалась трехлетняя пациентка. Делом по поводу гибели девочки занялась полиция города. 

Девочку привезли в клиническую межрайонную больницу Гатчины вечером 27 февраля. Ее положили в стационарное отделение к инфекционно больным. Врачи установили, что у пациентки сильное обезвоживание организма. На следующий день состояние ребенка ухудшилось. Докторам пришлось перевезти ее в реанимацию. Однако, пострадавшая так и не дожила до конца дня.

Правоохранительные органы  возбудили уголовное дело относительно причинения смерти по неосторожности. Следствие считает, что к летальному исходу привели некомпетентные действия медицинского персонала, которые могли спасти ребенка. 

Полиция опрашивает свидетелей и родственников. Устанавливаются обстоятельства трагического инцидента. Назначена судебно-медицинская экспертиза. 
 

Теги: больница , гатчина , гибель ребенка , ленобласть , пациентка
Категории: Новости СПб Происшествия

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