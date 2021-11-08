Следы нефтепродуктов в Неве заметили жители посёлка им. Свердлова

По словам экозащитников, из одного выпуска идет белая пена, а вдоль берега появилась радужная пенка.

В Ленобласти 26 апреля жители 2-го микрорайона посёлка имени Свердлова обратились к экоактивистам с жалобой на сброс веществ, которые загрязняют Неву. Об этом рассказали в группе "Зеленый фронт".

На кадрах видео можно наблюдать, как в водоохранную зону самотёком по рельефу местности поступают канализационные сточные воды, которые растекаясь ручьями, попадают в Неву. По словам экозащитников, из одного выпуска идет белая пена, а вдоль берега появилась радужная пенка.

После обращение экоактивистов в Росприроднадзор началась проверка Невы. По словам местных жителей, вдоль набережной на акватории водотока наблюдается маслянистая пленка. Очевидцы предполагают, что загрязнение происходит в результате сброса на рельеф, а далее самотёком в реку, сообщили в ведомстве.

Ранее жители поселка Репино переживают за берег Финского залива после появления там бульдозеров. Жители Репино сообщили, что бульдозеры появились на берегу 25 апреля.

Видео: Вконтакте / Зеленый фронт

