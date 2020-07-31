Жители поселка Репино переживают за берег Финского залива после появления там бульдозеров

Жители Репино сообщили, что бульдозеры появились на берегу 25 апреля.

Появление бульдозеров на берегу Финского залива в поселке Репино встревожило местных жителей. Жители Курортного района считают, что спецтехника появилась в водоохранной зоне с молчаливого согласия Смольного под руководством губернатора Александра Беглова.

Жители Репино сообщили, что бульдозеры появились на берегу 25 апреля. Машины сдвинули в сторону валуны, которые укрепляли берег. На уточняющие вопросы о цели мероприятия никто из рабочих не смог дать внятного ответа, а после вызова полиции они и вовсе разбежались в разные стороны.

Не верится, что проведение любых работ в охраняемой зоне, в т.ч. с использованием транспортных средств и спецтехники – т.е. с нарушением Водного кодекса РФ, – идет без молчаливого согласия администрации, – написал читатель "Фонтанки"

В администрации Курортного района поспешили сообщить, что разрешение на проведение работ не давали.

Некоторые чиновники начали говорить о "кумовстве" на уровне правление региона из-за попустительства команды Смольного и губернатора Александра Беглова. Власти слишком снисходительно относятся к нарушителям, что выглядит подозрительно.

Фото: ВКонтакте / Новости Репино