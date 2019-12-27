Скрытый шифр обнаружили в муниципальной госзакупке в Петербурге

Скрытая белым шрифтом надпись гласит: "Не лезьте в закупку, дайте заработать! Панки ХОЙ!".

В Петербурге муниципальное казенное учреждение "Лиговка-Ямская" разместило закупку на санитарную обрезку и вырубку деревьев. В документации обнаружился скрытый призыв не трогать закупку, а дать заработать. Фраза в документе напечатана белым шрифтом, поэтому она и не видна невооруженным глазом.

Надпись гласит: "Не лезьте в закупку, дайте заработать! Панки ХОЙ!"

Стартовая цена закупки на обрезку деревьев и кустарников, вырубку аварийных деревьев составляла 865,5 тысяч рублей. В первый день декабря тендер выиграл некий Денис Круглянко, который предложил выполнить работу за 367,8 тысячи рублей.

Фото: pixabay