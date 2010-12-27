Скорсезе станет продюсером фильма о молодости Джокера

Знаменитый режиссер «Мальчишника в Вегасе», займётся продюсированием новой картине о молодом Джокере.

Молодость Джокера снимут в жанре криминального боевика. Действия фильма будут проходить в 80-х годах, в городе Готэм. История будет рассказывать, а становление о том как Джокер стал злодеем. Картину не будет связанна с комиксами корпорации DС Universe. Скорсезе планирует сделать фильм, непохожим на комиксы DC.

Фильм будет напоминать знаменитую картину Мартина Скорсезе «Таксиста», который когда-то прославил режиссера. Скорсезе уступила свое режиссёрское места своему коллеги Тодду Филлипсу,который также является продюсером.

Напомним, что ранее Джокера играли Джек Николсон и Хит Леджер. Последний был посмертно удостоен премии Американской Киноакадемии.

Создатели фильма также отказались от услуг Джарата Лето, который играл Джокера в фильме "Отряд Самоубийц". На главную роль уже ищут нового актера, который будет на много моложе своих предшественников.

