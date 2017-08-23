Алек Болдуин сыграет отца Бэтмена в новом фильме про Джокера

Премьера картины намечена на 3 октября 2019 года.

Алек Болдуин присоединился к актерскому составу предстоящего фильма про злодея вселенной DC Джокера. Голливудская звезда исполнит роли отца супергероя Бэтмена. Об этом сообщает издание Variety.

Производством ленты занимается кинокомпания Warner Brothers. Съемки картины начнутся через две недели под руководством режиссера Тодда Филлипса, снявшего трилогию "Мальчишник". Роль Джокера досталась номинанту на премию "Оскар" Хоакину Фениксу.

Бюджет фильма оценивается в районе 55 млн долларов. Премьера намечена на 3 октября 2019 года.

Ранее мы писали, что актер Хью Джекман может сняться в третьем фильме про Дедпула.

Фото: Charles Sykes / GTRES.