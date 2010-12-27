В 2020 году запустят скоростной трамвай из Шушар в Колпино

В Петербурге появится скоростной, низкополый трамвай, с помощью которого можно будет добраться в Колпино.

В Смольном на совещании под председательством вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина состоялось обсуждение проекта запуска скоростного трамвая "станция метро "Южная" - "Колпино".

В проекте говорится, что протяженность линии составляет 13,5 км. Кроме того, планируется сделать трамвайное депо. На линии будут работать низкополые трамваи. По проекту, в 2020 году скоростным трамваем воспользуются 12 млн пассажиров, а в 2040 году - 40 млн. Появление новой скоростной линии обойдется в 15,7 млрд руб, на ее строительство отведено 3 года.

Уже в декабре 2017 года утвердят ППТ данного объекта с включенным в границы проектирования коридором трассы скоростного трамвая от станции метро "Шушары" до пересечения Заводского пр. и Пролетарской ул. в Колпино.

Вице-губернатор Игорь Албин отметил, что осуществление проекта скоростного трамвая будет происходить вместе с созданием транспортно-пересадочного узла у станции метро "Южная". Планируется, что благодаря трамваю улучшится транспортная ситуация в южной части Петербурга.

Фото: Администрация Санкт-Петербурга