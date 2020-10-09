"Чижика" отметили премией за достижения в области развития цифровых технологий на транспорте

Премию присудили на VI Международном форуме "Интеллектуальные транспортные системы России".

Во вторник, 5 октября, в Москве прошел VI Международный форум "Интеллектуальные транспортные системы России". В пресс-службе "Транспортной концессионной компании" сообщили, что один из петербургских проектов удостоили премией.

Так, проект создания, реконструкции и эксплуатации трамвайной сети в Красногвардейском районе получил премию "За достижения в области развития цифровых технологий на транспорте". Отмечается, что проект отметили за внедрение автоматизированных систем приоритетного проезда и управления трамвайным движением "Чижик".

На данный момент скоростная трамвайная сеть "Чижик" является единственной в стране, где реконструкция осуществлялась комплексно, с расчетом на применение в ее работе цифровых технологий и большого числа средств автоматизации.

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Фото: Piter.tv