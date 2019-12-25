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Скоростной "Стриж" свяжет Петербург и Самару в конце лета
Сегодня, 14:49
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IRINA_CHALKINA

Скоростной "Стриж" свяжет Петербург и Самару в конце лета

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В первый рейс поезд отправится 21 августа.

В среду, 12 августа, стало известно о том, что скоростной "Стриж" свяжет Петербург и Самару в конце лета. Об этом сообщают в пресс-службе Октябрьской железной дороги (ОЖД).

Первый рейс из Петербурга намечен на 21 августа. 

Запуск скоростного поезда "Стриж" позволит улучшить межрегиональные транспортные связи, повысить качество транспортного обслуживания пассажиров

пресс-служба Октябрьской железной дороги

Отмечается, что "Стриж" может развивать скорость до 200 киломеров в час. Благодаря этому и специальному расписанию, время поездки по данному маршруту сократится почти вдвое. Поезда будут останавливаться на Курском вокзале в Москве, во Владимире, Коврове, Дзержинске, Нижнем Новгороде, Арзамасе, Саранске и Сызрани.

Ранее мы сообщали о том, что в электричках будут усиленно бороться с безбилетным проездом.

Фото:poezd-strizh.ru

Теги: поезд стриж
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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