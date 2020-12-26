"Стрижи" из Петербурга в Самару с 15 марта изменят маршрут

Изменения обещают быть временными.

С 15 марта поезда "Стриж" №713 и 714 из Петербурга в Самару временно изменят маршрут. Как сообщили в пресс-службе РЖД, поезда проследуют Москву без остановки: на Курском вокзале принимать и высаживать пассажиров не будут. Для транзита "Стрижей" через Москву будет задействован третий путь Московского центрального кольца (МЦК).

Отмечается, что для запуска транзитного движения РЖД электрифицирует соединительные линии малого кольца с Горьковским и Октябрьским направлениями Центрального транспортного узла. Такая реорганизация движения поездов связана с крупными строительными работами на соединительной линии Москва-Каланчевская – Москва-Курская, где планируется уложить четыре главных пути вместо имеющихся двух. Это позволит увеличить объемы движения поездов. Известно, что отмена остановки "Стрижа" с маршрута Петербург-Самара в Москве временная – в конце мая рядом со станцией Локомотив МЦК откроется новый вокзальный комплекс Восточный, который объединит пассажиропотоки поездов дальнего следования, проезжающих через Москву транзитом, пассажиров МЦК, метрополитена и наземного транспорта.

Кроме того, изменения затронули и "Стрижей", курсирующих между Москвой и Петербургом (№711 и 712): теперь прибывать и отправляться эти поезда будут не с Курского, а с Киевского вокзала столицы.

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Фото: visual.rzd.ru