Следователи не нашли тел убитого экс-мэра Самары и его жены на мусорном полигоне

Отмечается, что в течение недели была обследована площадь около 1 гектара.

Следователи не нашли тел убитого бывшего мэра Самары Виктора Тахова и его жены на мусорном полигоне. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу регоператора по обращению с ТКО "Экология".

По информации источника, работы по поиску тел экс-мера Самары и его жены были завершены. Отмечается, что в течение недели была обследована площадь около 1 гектара. Отходы с участка переносили на специальную площадку, где дополнительно обследовали вручную. Напомним, об исчезновении Тахова стало известно в конце января 2025 года. По подозрению в совершении преступления задержали и арестовали внучку экс-мэра, которую обвиняют в двойном убийстве.

Ранее мы сообщали, что следователи Петербурга раскрыли дело об убийстве 2003 года.

Фото: Piter.tv