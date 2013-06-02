Ему грозит до пяти лет колонии.

В Самаре прохожий разбил лицо велосипедисту. Об этом сообщил Telegram-канал "SHOT".

Инцидент произошел 4 мая на Самарской набережной. По информации источника, 13-летний школьник гнал на велосипеде по выделенной дороге и столкнулся с 50-летним музыкантом. В результате словесного конфликта мужчина нанес несколько ударов несовершеннолетнему.

За школьника заступились очевидцы. Отмечается, что у велосипедиста была разбита губа после конфликта. На мужчину завели уголовное дело. Ему грозит до пяти лет колонии.

Ранее мы сообщали, что в Сургуте на турнире ММА возле октагона произошла драка между зрителями.

Видео: Telegram / SHOT