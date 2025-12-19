Скорая помощь столкнулась с грузовиком в центре Петербурга

Поворот на красный закончился ДТП скорой с пострадавшими.

В Санкт-Петербурге на Малоохтинской набережной произошло дорожно транспортное происшествие с участием автомобиля скорой помощи, в результате которого травмы получили двое медицинских работников. Об этом сообщили в управлении ГАИ.

По предварительным данным, водитель автомобиля скорой помощи выполнял поворот при запрещающем сигнале светофора. В этот момент произошло столкновение с грузовым автомобилем. В результате аварии два фельдшера, находившиеся в салоне спецтранспорта, получили незначительные телесные повреждения.

В пресс службе уточнили, что помимо медицинского персонала в автомобиле скорой помощи находились еще два пассажира — женщина с ребенком. Они ранее пострадали в другом дорожно транспортном происшествии в городе Тихвине, после чего их направляли в Санкт Петербург для госпитализации.

После столкновения к месту аварии прибыл другой автомобиль скорой помощи. Мать с ребенком были переданы медикам, после чего их доставили в медицинское учреждение. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

