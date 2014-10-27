Лилиан Бетанкур ушла из жизни ровно за месяц до своего 95 летия.

21 сентября, ровно за месяц до своего 95-летнего юбилея, ушла из жизни самая богатая женщина в Мире Лилиан Бетанкур.

Лилиан Бетанкур дочь основателя известного мирового бренда L‘Oreal. По разным источникам ее состояние составляло от 39,5 миллиардов долларов до 44,6 миллиардов долларов. В списке самых богатых людей планеты по версии журнала Forbes Лилиан была названа самой богатой женщиной мира.

Ее отец Эжен Шюлле основал компанию L‘Oreal в 1909 году, а спустя 13 лет в 1922 году родилась его дочь и наследница Лилиан. Лилиан была единственным ребенком в семье. Когда малышке было 5 лет, скончалась ее мать. Эжен больше не женился. После отца, дочь переняла на себя все дела отца и развитие компании, которая помогла миллионам женщин быть красивыми.

По сообщениям зарубежных СМИ, с 2011 года состояние начали контролировать ее дочь и двое внуков, так как у Лилиан было диагностирована деменция (старческое слабоумие).

Лилиан за годы своей активной деятельности создала благотворительный фонд, который и по сей день занимается поддержкой проектов в сфере образования и культуры, а также борьбы со СПИДом. Этот фонд поддерживает ежегодными премиями молодых ученых специализирующихся в области биомедицины.

Лилиан Бетанкур умерла в своем доме. Смерть ее была спокойной, сообщила прессе ее дочь.

Фото: franceinfo