Forbes назвал самых богатых наследников в России

Список состоит из 48 детей российских миллиардеров. Состояние каждого свыше 1 миллиарда долларов.

Российское отделение журнала Forbes составил рейтинг самых богатых наследников в России.

На весну 2019 года в России насчитывается 103 миллиардера с совокупным состоянием 440 млрд.долларов. Число их наследников сейчас 304. Если поделить общее состояние на количество наследников, то у каждого в среднем состояние свыше миллиарда долларов. Но в реале самым богатый наследник, единственный сын крупнейшего акционера "Лукойла" Вагита Алекперова Юсуф.

Состояние Юсуфа оценивается в 21,8 миллиардов долларов. О Юсуфе известно немного. Он имеет два высших образования и идет по стопам отца, начиная "с низов". Женат. Ему сейчас 28 лет.

Самые "бедные" дети в семье банкира Романа Авдеева, но только потому, что в семье Авдеевых 23 ребенка. Их наследство составляет по 74 миллиона долларов на каждого.

В списке Forbes 20 семей с 48 детьми. Методика расчета журнала проста: они взяли состояние родителей и поделили их на количество признанных детей. Список 2019 самых богатых наследников по сравнению с прошлыми годами изменился незначительно. Основные позиции остались неизменными.

Но не все дети из этого списка получат миллиардные наследства. Так, например, Михаил Фридман и Владимир Потанин не собираются оставлять детям огромные наследства. Львиную долю состояния они пустят на благотворительность.

Фото: Instagram, свободные источники