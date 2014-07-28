Складской комплекс Wildberries в Шушарах принимает поставки

Теперь предприниматели могут размещать продукцию на новом складе по схеме продаж "Маркетплейс" (продажа со склада продавца).

Складской комплекс маркетплейса Wildberries, расположенный в поселении Шушары Санкт-Петербурга, начал приём товаров, сообщили 8 сентября в объединённой компании Wildberries & Russ (РВБ).

Теперь предприниматели могут размещать продукцию на новом складе по схеме продаж "Маркетплейс" (продажа со склада продавца). Компания пояснила, что после поступления заказа продавец доставляет товар на склад, откуда продукция отправляется в выбранный покупателем пункт выдачи. Общая площадь распределительного центра составляет внушительные 106 тысяч квадратных метров. Когда объект выйдет на полную мощность, его пропускная способность позволит хранить одновременно до 58 миллионов товаров. Уже функционируют современные технологические установки, в ближайшей перспективе предусмотрены монтаж дополнительных многоэтажных стеллажей и внедрение автоматической сортировочной линии на трёх уровнях, производительность которой должна достигнуть до полутора миллионов изделий ежедневно.

Новый складской центр в Шушарах сыграет значительную роль в логистической цепи, связывая северо-западные регионы России с центральными территориями страны и повышая эффективность транспортировки грузов.

Фото: Telegram / Татьяна Ким