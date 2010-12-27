Скелет пропавшей женщины нашли в лесу Приморского района

Во время рыбалки она отправилась за сигаретами и не вернулась.

В воскресенье, 4 августа в лесу со стороны Военной улицы в Приморском районе Петербурга нашли труп 42-летней женщины. Она пропала 14 мая в поселке Лисий Нос на рыбалке с мужем и его другом. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

На костях остались одежда, обручальное кольцо и серьга. Рядом с ними лежали ключи от автомобиля и мобильный телефон.

Известно, что в день исчезновения погибшая около 12:00 ушла за сигаретами. Сигнал ее телефона в последний раз был зафиксирован в 20:30 у дома №12/2 на Коннолахтинском проспекте в Ольгино.

Полиция начала устанавливать подробности происшествия.

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Фото: Pixabay