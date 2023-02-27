Под Петербургом обнаружили обглоданное женское тело

Нижнюю часть женского тела обнаружили в деревне Плотично (Подпорожский район, Ленинградская область). Тело может принадлежать местной жительнице, 69-летнюю женщину не видели с конца октября.
На место была направлена следственно-оперативная группа. В данный момент правоохранительные органы работают над установлением точного времени и обстоятельств смерти женщины. Останки тела направлены в морг для дальнейших судебно-медицинских исследований. Предварительно, части тела пенсионерки могли обглодать дикие животное.
Ранее Piter.TV сообщал, что задержан неработающий 34-летний житель столицы Ленинградской области. Он пугал гатчинцев обрезом.
Фото: Piter.TV
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