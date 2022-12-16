Он проведёт в колонии 14 лет.

Осужден житель Колпино, убивший и расчленивший своего знакомого. Об этом сообщила прокуратура по Санкт-Петербургу.

Суд установил, что обвиняемый ночью с 12 на 13 июля 2022 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в одной из квартир дома по Тосненскому переулку, в ходе ссоры, нанес знакомому два удара ножом по спине. От полученных повреждений мужчина скончался на месте преступления. После этого в ванной он расчленил тело цепной электропилой, упаковал в сумки, пакеты и закопал безлюдном и малопроходимом месте в овраге. Также обвиняемый позднее выбросил нож и разобранную пилу в пруд в парке, а одежду и личные вещи погибшего – в мусорные баки.

Подсудимый вину в совершении вышеуказанного преступления признал в полном объеме.

Суд приговорил мужчину к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима с ограничением свободы на срок 1 год. Также с осужденного взыскана компенсация морального вреда в размере 1 млн рублей.

Видео: Следком по Петербургу