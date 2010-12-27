Ситуационный центр губернатора Ленобласти стал победителем всероссийского конкурса IT-проектов

Созданный центр призван обеспечивать главу региона качественными цифровыми инструментами для принятия управленческих решений на основе данных.

Ситуационный центр губернатора Ленинградской области – победитель всероссийского конкурса IT-проектов.

Проект ситуационного центра, реализованный комитетом цифрового развития Ленинградской области, признан лучшей практикой региональной и муниципальной информатизации в номинации "Государственное и муниципальное управление" на Всероссийском конкурсе "ПРОФ-IT.2019".

Созданный центр призван обеспечивать главу региона качественными цифровыми инструментами для принятия управленческих решений на основе данных. "Для сохранения лидерских позиций региона мы стремимся находить эффективные подходы к работе. Продолжается создание "Цифровой администрации", создан ситуационный центр, и я лично начинаю управлять задачами развития региона с помощью цифровых технологий. Это новая реальность в скорости и качестве принятия решений", – прокомментировал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Всероссийский конкурс проектов региональной и муниципальной информатизации "ПРОФ-IT" проводится Экспертным центром электронного государства. За победу в номинации "Государственное и муниципальное управление" боролись максимальное количество претендентов со всей страны, в финал помимо Ленинградской области, вышли проекты Татарстана и Белгородской области. Всего на конкурс поступило 150 проектов. Подведение итогов состоялось в рамках Всероссийского форума региональной информатизации "ПРОФ-IT.2019" в Белгороде.

Источник: пресс-служба ЛО