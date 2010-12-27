Петербург подарит жаркие дни жителям и гостям города

30, 31 августа и 1 сентября в Петербурге температура воздуха будет держаться 20 градусов тепла.

В Петербурге до 1 сентября будет теплая, но ветреная погода. Синоптики сообщают, что с 30 августа температура воздуха прогреется до 20 градусов. Более того, такая температура продержится три дня.

Также отмечают, что 31 августа высокая температура воздуха сохранится, но ожидается небольшой дождь. В День знаний, 1 сентября, также возможен кратковременный дождь, а температура воздуха повысится до 22 градусов. Однако стоит помнить, что несмотря на летнюю погоду ветер будет местами 12 - 15 метров в секунду.

Напомним, что ранее мы писали, что МЧС предупреждает о сильном ветре в Петербурге 30 августа.