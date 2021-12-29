Синоптик рассказал о грядущих капризах погоды в Петербурге

Сначала в городе ожидается потепление, затем вновь похолодает.

На этой неделе в Петербурге сохранится капризная, часто меняющаяся погода. Об этом сообщил главный синоптик города Александр Колесов в беседе с 78.ru.

По прогнозу специалиста, завтра, 18 января, в городе будут холодные и ночь, и день. Потом вновь ожидаются колебания температуры. Предстоящей ночью столбики термометров покажут -6…-8 градусов. Примерно также будет днем. Порывы ветра в прибрежной части достигнут 15 м/с.

Осадки как таковые сейчас уже не отмечаются, а в связи с тем, что повышается атмосферное давление, их и дальше будет очень-очень мало. Отметил Колесов

В ночь на 19 января в Петербурге похолодает до -8…-10 градусов. Далее приближение атмосферного фронта с новым циклоном вызовет очередное усиление ветра и оттепель. Уже к утру 19 января будет до -2…0 градусов. Возможны осадки в виде снега, мокрого снега. В Ленобласти может пройти даже дождь.

После 20 января начнется очередное понижение температуры. Следующая оттепель наступит 24-25 января, заключил синоптик.

Ранее мы писали, что петербуржцы поделились планами на 2022 год.

Фото: pexels.com