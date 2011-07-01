Синоптик Шувалов рассказал, когда ожидать всплеск тепла в Московском регионе

По словам эксперта, нынешнее похолодание в регионе задержится на какое-то время.

Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал, когда ожидать всплеск тепла в Московском регионе. Об этом он сообщил телеканалу "360".

По словам эксперта, нынешнее похолодание в Московской области задержится на какое-то время, однако в регион еще придут теплые дни. Шувалов добавил, что, несмотря на снижение температуры, первого снега пока ждать не стоит. Он уточнил, что это произойдет не раньше середины октября.

Также Шувалов спрогнозировал относительный всплеск тепла. По его словам, это произойдет 5-6 октября. Температура воздуха прогреется до +15 градусов.

Фото: Piter.tv