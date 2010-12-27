  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сын певицы Валерии попал в ДТП после выписки из больницы
Сегодня, 18:19
424
nadezhda_sib

Сын певицы Валерии попал в ДТП после выписки из больницы

0 0

"Реально, что вообще происходит?", - задался вопросом Шульгин.

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в новое ДТП спустя 5 дней после прошлой аварии. Молодой человек поделился информацией в stories в Instagram.

По словам Шульгина, машина получила несерьезные повреждения: в нее врезался грузовой автомобиль. Юноша задумался о том, что, может, ему вообще больше не стоит передвигаться на автомобиле. 

"Ничего страшного нет, но факт забавный",

- прокомментировал Шульгин. 

Напомним, ночью 8 декабря сын Валерии попал в ДТП под Петербургом. Машина влетела в отбойник на трассе М-11. Самые серьезные повреждения получила его девушка - Лиана Волкова. Возлюбленные лежали в одной палате в больнице. 

Фото: Арсений Шульгин / Instagram 

Теги:
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии