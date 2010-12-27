Сын певицы Валерии после ДТП лежит в одной палате со своей девушкой

Пара устроила "больничную романтику".

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин лежит в больнице после аварии в одной палате со своей девушкой. Молодой человек активно делится больничной хроникой на своей странице в Instagram.

Чтобы порадовать свою возлюбленную Лиану Волкову, которая получила серьезные повреждения, Шульгин заказал в больницу букет роз. Вазой для них послужило ведро, которое

Напомним, 8 декабря Арсений Шульгин попал в ДТП под Петербургом. Машина влетела в отбойник на трассе М-11.

Фото: Арсений Шульгин / Instagram