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Сын певицы Валерии после ДТП лежит в одной палате со своей девушкой
Сегодня, 19:02
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nadezhda_sib

Сын певицы Валерии после ДТП лежит в одной палате со своей девушкой

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Пара устроила "больничную романтику".

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин лежит в больнице после аварии в одной палате со своей девушкой. Молодой человек активно делится больничной хроникой на своей странице в Instagram.

Чтобы порадовать свою возлюбленную Лиану Волкову, которая получила серьезные повреждения, Шульгин заказал в больницу букет роз. Вазой для них послужило ведро, которое 

Напомним, 8 декабря Арсений Шульгин попал в ДТП под Петербургом. Машина влетела в отбойник на трассе М-11.

Фото: Арсений Шульгин / Instagram 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России,

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