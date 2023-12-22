Сын Трампа назвал вердикт против отца политическим преследованием

Трамп-младший оценил решимость своего отца выиграть выборы в США.

Дональд Трамп-младший в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону в эфире его шоу назвал судебный вердикт против своего отца, бывшего лидера Белого дома и члена Республиканской партии Дональда Трампа-старшего, политическим преследованием. Эксперт программы заявил, что противники и оппозиционеры боятся возвращения Трампа в администрацию Вашингтона, так как тот стал намного более опытным специалистом. В связи с этим обстоятельством, избраться на второй должностной срок в Белом доме, станет "отличной идеей во многих аспектах".

Это чистое и простое политическое преследование. Они пойдут на все, чтобы остановить Трампа. Мысль о том, что Трамп возвращается, на самом деле пугает их намного больше, потому что у него есть знание, у него есть понимание, благодаря чему он и будет намного более эффективным на втором сроке. Дональд Трамп-младший, политик

Сын экс-президента США добавил, что обвинительный вердикт не повлияет на решение Дональда Трампа продолжать предвыборную кампанию, а только усилило решимость его отца.

Трамп пообещал остановить конфликт на Украине сразу после победы на выборах.

Фото и видео: YouTube / Tucker Carlson