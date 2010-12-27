Симфонический оркестр Ленобласти начинает цикл ознакомительных концертов для жителей региона

Первый концерт из цикла "Серии концертов высокого искусства" пройдет 10 октября в Гатчинской детской музыкальной школе им. М.М. Ипполитова-Иванова, начало в 19.00.

Симфонический оркестр Ленинградской области начинает цикл ознакомительных концертов для жителей региона.

Первый концерт из цикла "Серии концертов высокого искусства" пройдет в Гатчине. В программе прозвучат произведения Роберта Шумана, Клары Вик, Иоганнеса Брамса и Богуслава Мартину.

Концерт симфонического оркестра Ленинградской области добавит важнейшие штрихи к портретам композиторов-романтиков, без которых восприятие творчества не может быть цельным. Зрители узнают, что Шумана, Вик и Брамса объединяют не только принадлежность к романтической композиторской школе, но близкое сотворчество и личные отношения, а их связи выходят далеко за рамки "любовного треугольника", потому что главной страстью каждого из творцов являлась музыка.

"Классическая музыка – это область невероятного сплетения разных чувств. Именно возвышенных чувств, которые очень важно понять зрителям. Главная цель концерта и всего цикла "Серии концертов высокого искусства" в Гатчине – просветительская. Мы хотим познакомить ленинградцев с классикой, практически не открытой для российских слушателей. Поможем им проникнуть в её суть и понять, почему она по-прежнему актуальна. Расскажем, какие задачи ставила классическая музыка на протяжении всей своей истории и продолжает ставить сейчас", – подчеркнул художественный руководитель и дирижёр Государственного симфонического оркестра Ленинградской области Михаил Голиков.

Первый концерт из цикла "Серии концертов высокого искусства" пройдет 10 октября в Гатчинской детской музыкальной школе им. М.М. Ипполитова-Иванова, начало в 19.00.

Источник: пресс-служба ЛО