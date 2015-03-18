Силуанов заявил, что запрет на вывоз иностранных инвестиций не отменят до разморозки международных резервов РФ

Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что запрет на вывоз российского капитала для инвесторов из недружественных стран не будет отменен до снятия санкций против России и разморозки золотовалютных резервов. Такие слова прозвучали в ходе лекции в Финансовом университете при правительстве РФ.
Силуанов подчеркнул, что власти готовы к нормализации экономической ситуации РФ и будут предпринимать шаги по полной отмене санкций в будущем.
Руководитель финансового ведомства резюмировал, что РФ пришлось ввести ограничения для экспортеров после заморозки странами Запада активов ЦБ и правительства.
Ранее мы сообщили о том, что инфляция в России с начала мая достигла минимума с 1999 года.
Фото: duma.gov.ru
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