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Силуанов видит риски развития стагфляционного сценария мировой экономики
Сегодня, 9:50
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Силуанов видит риски развития стагфляционного сценария мировой экономики

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Целевой показатель инфляция превышает уже в 14 странах "двадцатки".

Глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что видит риски развития стагфляционного сценария мировой экономики. Его слова приводятся в пресс-релизе итогам заключительной встречи министров финансов и управляющих центральными банками "Группы двадцати".

По словам Силуанов, целевой показатель инфляций превышает уже в 14 странах "двадцатки". Он отметил, что масштабы инфляционного давления беспрецедентны во многих развитых странах.

Это стало следствием применения стимулов, несоразмерных возможностям восстановления экономик. Для экономической политики ключевой вопрос - является ли наблюдаемый всплеск инфляции переходным или долговременным явлением, - говорится в сообщении. 

Силуанов подчеркнул, что Россия придерживается траектории нормализации бюджетной и денежно-кредитной политики. По его словам, сейчас нельзя допустить раскручивания стагфляционной спирали.

Ранее мы писали о то, как защитить сбережения от инфляции. Аналитик посоветовал рассмотреть вариант паевых инвестиционных фондов (ПИФ). 

Фото: ВКонтакте / Минфин России 

Теги: минфин антон силуанов, стагфляционный сценарий
Категории: Новости России, Лента новостей,

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