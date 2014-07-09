Силуанов видит риски развития стагфляционного сценария мировой экономики

Целевой показатель инфляция превышает уже в 14 странах "двадцатки".

Глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что видит риски развития стагфляционного сценария мировой экономики. Его слова приводятся в пресс-релизе итогам заключительной встречи министров финансов и управляющих центральными банками "Группы двадцати".

По словам Силуанов, целевой показатель инфляций превышает уже в 14 странах "двадцатки". Он отметил, что масштабы инфляционного давления беспрецедентны во многих развитых странах.

Это стало следствием применения стимулов, несоразмерных возможностям восстановления экономик. Для экономической политики ключевой вопрос - является ли наблюдаемый всплеск инфляции переходным или долговременным явлением, - говорится в сообщении.

Силуанов подчеркнул, что Россия придерживается траектории нормализации бюджетной и денежно-кредитной политики. По его словам, сейчас нельзя допустить раскручивания стагфляционной спирали.

Ранее мы писали о то, как защитить сбережения от инфляции. Аналитик посоветовал рассмотреть вариант паевых инвестиционных фондов (ПИФ).

Фото: ВКонтакте / Минфин России