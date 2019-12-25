Аналитик рассказал, как защитить сбережения от инфляции

Не советует эксперт новичкам начинать с инвестиций в бумаги отдельных эмитентов.

Старший аналитик УК "Альфа-Капитал" Максим Бирюков рассказал "Известиям", как защитить сбережения от инфляции. Он отметил, что необходимо выбирать пути для сохранения и приумножения, ориентируясь на ожидания по доходности своего капитала.

По словам Бирюкова, не исчерпывается выбор вариантов покупкой акций или облигаций. При этом не советует новичкам аналитик начинать с инвестиций в бумаги отдельных эмитентов.

Он отметил, что одним из широких инструментов остаются паевые инвестиционные фонды (ПИФ). С их помощью можно получить "диверсифицированную экспозицию" на отдельные отрасли или целые рынки без необходимости вникать в новости, а также показатели компаний. Порекомендовал Бирюков диверсифицировать вложения. Так, он считает, что можно купить бумаги "множества компаний из разных секторов и географии деятельности".

Ранее мы писали, что ЦБ хочет обязать банки предлагать россиянам кредиты без допсуслуг.

Фото: pixabay