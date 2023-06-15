Силуанов сообщил, что планы по доходам регионов РФ перевыполняются

Глава Минфина РФ оценил ситуацию в экономике страны.

ланы по доходам регионов перевыполняются, их доходная база в 2022 и в 2023 году устойчива, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на сессии Петербургского международного экономического форума.

Мы тоже беспокоились за их возможности выполнять свои обязательства, но уверен, что все очень неплохо. Планы по доходам перевыполняются. Мы видим, что в прошлом году и в этом году доходная база устойчива. В этом году даже тенденция такая - прибыль для устойчивых регионов идет не хуже, а лучше даже, чем уровень прошлого года. Антон Силуанов, глава Минфина РФ

Эксперт уточнил, что в стране предполагались определенные проблемы с устойчивыми доходами, в основном речь шла о НДФЛ для большинства регионов. Этот момент аналитики связывали с введением единого налогового счета. Однако в настоящее время ситуация стабилизировалась. Властям удалось договориться с субъектами страны о том, как совместно работать по направлению.

Минфин намерен выполнить план по нефтегазовым и ненефтегазовым доходам бюджета в 2023 году.

Фото и видео: ПМЭФ-2023