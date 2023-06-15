Минфин намерен выполнить план по нефтегазовым и ненефтегазовым доходам бюджета в 2023 году

Антон Силуанов рассказал о состоянии государственного бюджета.

Российское министерство по финансам Антон Силуанов рассчитывает выполнить план по нефтегазовым и ненефтегазовым поступлениям в федеральный бюджет в 2023 году. Такой информацией чиновник поделился в коллегами на сессии Петербургского международного экономического форума. Эксперт заметил, что власти намерены в дальнейшем предпринимать шаги по справедливому налогообложению природной и экономической ренты. В частности, речь идет о счете НДПИ на нефть, так как фиксируются большие дисконты, которые предлагали отечественные нефтяники. Однако, на деле оказывается, что "это не всегда так".

наши нефтяники предлагали, оказывается это не всегда так.

Доходы поступают, ничего критичного нет. Мы планируем войти в план по доходам нефтегазовым и ненефтегазовым... Антон Силуанов, глава Минфина РФ

Антон Силуанов заметил, что с точки зрения налогообложения экономической ренты в этом году кабинету министров удалось договориться с российским бизнесом по поводу вклада предпринимателей в общую ситуацию в стране. В частности, властями был одобрен налог на сверхдоходы.

Силуанов увидел элементы разогрева российской экономики.

Фото и видео:ПМЭ-2023