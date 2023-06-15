Силуанов увидел элементы разогрева российской экономики

Глава Минфина РФ рассказал о ситуации в отечественной экономике.

Глава российского министерства по финансам Антон Силуанов заявил на сессии ПМЭФ (Петербургского международного экономического форума) в 223 году рассказал о том, что видит элементы разогрева экономики страны. Чиновник выступил на мероприятии под названием "Как будет развиваться российская экономика". Эксперт пояснил, что в современных реалиях важно сохранить сбалансированную бюджетную политику со стороны государства. Специалист рассказал коллегам о том,что рост бюджетного стимула и расходов в текущих условиях будут говорить лишь о росте инфляции. Он призвал не допустить такого сценария.

Мы видим элементы разогрева экономики. Всем хочется потратить: дайте больше денег, и все начнет расти, цвести – не всегда это так. Антон Силуанов, глава Минфина РФ

Силуанов назвал главной задачей для России увеличить долю в "мировом экономическом пироге".

Фото и видео: ПМЭФ-2023