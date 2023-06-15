Силуанов назвал главной задачей для России увеличить долю в "мировом экономическом пироге"

Глава Минфина РФ оценил выработку Россией "антител".

Трансформация экономической системы неизбежна, поэтому России важно найти свое место и увеличить свою долю в мировом финансовом "пироге". Соответствующее заявление в ходе выступления на сессии Петербургского международного экономического форума в 2023 году сделал министр по финансам Антон Силуанов. Чиновник считает, что у страны получилось выработать "антитела" к новым условиям.

Мировая трансформация проходит болезненно для других стран, для тех стран, которые были ранее лидерами и теряют свое качество. Такая трансформация происходит путем болезненных и недружественных действий с тем, чтобы сохранить свой статус-кво, но это не получится. Антон Силуанов, глава Минфина РФ

Эксперт добавил, что Россия "нарастила мышцы", то есть обеспечила собственный технологический суверенитет и сформировала независимые системы. По мнению Антона Силуанова, за прошлый год государство выработало "антитела", поэтому теперь пусть "они болеют".

Силуанов: доходность по инструментам программы долгосрочных сбережений граждан будет выше.

Фото и видео: ПМЭФ-2023