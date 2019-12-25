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Силуанов ожидает инфляцию в России к концу года на уровне 4%
Сегодня, 15:49
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lesjasap

Силуанов ожидает инфляцию в России к концу года на уровне 4%

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Глава Минфина провел лекцию в Финансовом университете.

Глава российского Минфина Антон Силуанов ожидает инфляцию по стране к концу года на уровне четырех процентов. Чиновник заметил, что в настоящее время этот показатель варьируется на уровне пяти-шести процентов, если смотреть статистику "март к марту".Такое заявление спикер сделал в рамках лекционного занятия в Финансовом университете.

Уровень инфляции составляет около 5-6% в настоящее время, а к концу года этот показатель может снизиться до 4%.

Антон Силуанов, глава Минфина РФ

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Фото: YouTube/РАНХиГС

Теги: антон силуанов, инфляция, минфин
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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