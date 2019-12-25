Силуанов ожидает инфляцию в России к концу года на уровне 4%

Глава российского Минфина Антон Силуанов ожидает инфляцию по стране к концу года на уровне четырех процентов. Чиновник заметил, что в настоящее время этот показатель варьируется на уровне пяти-шести процентов, если смотреть статистику "март к марту".Такое заявление спикер сделал в рамках лекционного занятия в Финансовом университете.
Уровень инфляции составляет около 5-6% в настоящее время, а к концу года этот показатель может снизиться до 4%.
Антон Силуанов, глава Минфина РФ
Реализация послания президента обойдется бюджету в 400 млрд рублей.
Фото: YouTube/РАНХиГС
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