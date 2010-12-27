Сиделка ограбила слепого инвалида на Васильевском острове

Прокуратора направила дело злоумышленницы в суд.

Прокуратура Василеостровского района направило в суд дело женщины, обокравшей слепого инвалида. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как стало известно, преступление было совершено в июне в одном из домов по 17-й линии В.О.. Злоумышленница работала сиделкой у слепого инвалида 1 группы, и, воспользовавшись отсутствием его супруги, похитила у ювелирные изделия и другие вещи на сумму 60 тыс. рублей. После вытащила из рубашки спящего мужчины 17 тыс. наличными. Похищенные средства преступница потратила на личные нужды.

Прокуратура выдвину ей обвинение по статье о краже. В лучшем случае ей удастся отделаться штрафом, в худшем - тюремным сроком до двух лет.

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