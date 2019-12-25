Житель Выборгского района обвинил свою сиделку в обмане на 1 млн рублей

Обстоятельства произошедшего выясняет полиция.

Пенсионер 1937-го года рождения подозревает, что сиделка могла украсть его 1 млн рублей. Мужчина решил обратиться в полицию спустя год и 4 месяца, узнал Piter.tv.

Житель проспекта Энгельса сообщил о том, что в апреле 2021 года женщина завладела его деньгами, которые он якобы отдал на лечение ребенка. Спустя год пенсионер заподозрил неладное. Личность сиделки сейчас устанавливается.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.tv