Сибирская пихта может увеличить продолжительность жизни человека

Все дело в терпенах, которые содержатся в хвойных растениях.

В сибирской пихте ученые из России нашли полезные свойства, которые могут очистить организм человека от клеточного "мусора", а также увеличить продолжительность жизни. Об этом пишет "РИА Новости".

Специалисты из научно-производственной компании "Инитиум-Фарм" и Института молекулярной биологии имени А. Н. Энгельгардта РАН провели исследование комплексного воздействия терпенов на клетку и нашли "эликсир молодости". Известно, что в хвойных растениях терпены содержатся в больших количествах, а также они есть в эфирных маслах. Терпены — основной компонент смол и бальзамов. Ученые подчеркивают, что хвойные деревьья, которые обладают терпенами, могут жить до 4 тыс. лет. Причем довольно сложно отличить по составу молодое и старое дерево.

Благодаря этим элементам запускается процесс аутофагии, то есть естественный механизм утилизации "отходов" живой клетки.

Руководитель научных проектов компании "Инитиум-Фарм" Фания Маганова считает, что данное исследование поможет в будущем увеличить продолжительность жизни людей.

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