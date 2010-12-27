Шторм ушел из Петербурга и унес с собой тепло

В пятницу, 20 декабря, ожидается от 0 до плюс 2 градусов.

В конце рабочей недели погода в Петербурге нормализовалась. Шторм ушел из города на Неве и вместе с собой унес теплую температуру. Об этом сообщает ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

В пятницу, 20 декабря, в Петербурге преимущественно будет облачно, возможны небольшие осадки в виде дождя со снегом. Утром город накроет туман. Днем будет дуть юго-западный умеренный ветер. Температура воздуха будет колебаться от 0 до плюс 2 градусов. Атмосферное давление в течение дня будет понижаться.

Ранее мы писали, что приезд Путина в Северную столицу перекрыл заезд на ЗСД.

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