В Петербурге с 5 ноября закроют Шпалерную улицу

В Петербурге со 2 ноября вводятся ограничение транспортного движения.

Государственная административно-техническая инспекция сообщила о грядущих ограничениях дорожного движения в Санкт-Петербурге, которые вступят в силу в начале ноября.

Со 2 ноября по 4 ноября ограничат движение по улице Шпалерной от перекрестка с Потемкинской до Таврической улицы в ночное время с 22.00 до 7.00. А на следующий день, 5 ноября закрыто движение будет на протяжении недели в ночное время. На этом участке будут проходить ремонтные работы.

Отмечается, что со 2 ноября по 6 ноября перекроют движение по Гранитной улице неподалекоу от дома №71 по Заневскому проспекту в связи с размещением временного ограждения.