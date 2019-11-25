Гудков появился в образе итальянского священника в клипе группы "СБПЧ"

В понедельник, 25 ноября, в сети появился новый клип российской группы "Самое большое простое число". Видеоролик опубликован на официальном YouTube-канале музыкального коллектива.
Клип называется "Часы". Эта песня вошла в альбом "Наверное, точно". Режиссером видео выступила Таня Муиньо. По сюжету нечистая сила всячески соблазняет священника на грех. "Молодой папа", которого играет Александр Гудков попадает в неоновую церковь, где он встречает солистку "СБПЧ" Женю Борзых.
Клип очень понравился пользователям.
"Кажется я наконец-то поняла , Гудков - это российская Леди Гага",
—шутят пользователи.
Видеоролик уже собрал более 8 тысяч лайков.
Ранее мы сообщали о том, что директор Ротару заявил, что в России заказали травлю певицы.
Видео: СБПЧ/YouTube
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