Гудков появился в образе итальянского священника в клипе группы "СБПЧ"

По сюжету нечистая сила всячески соблазняет священника на грех.

В понедельник, 25 ноября, в сети появился новый клип российской группы "Самое большое простое число". Видеоролик опубликован на официальном YouTube-канале музыкального коллектива.

Клип называется "Часы". Эта песня вошла в альбом "Наверное, точно". Режиссером видео выступила Таня Муиньо. По сюжету нечистая сила всячески соблазняет священника на грех. "Молодой папа", которого играет Александр Гудков попадает в неоновую церковь, где он встречает солистку "СБПЧ" Женю Борзых.

Клип очень понравился пользователям.

"Кажется я наконец-то поняла , Гудков - это российская Леди Гага", —шутят пользователи.

Видеоролик уже собрал более 8 тысяч лайков.

Ранее мы сообщали о том, что директор Ротару заявил, что в России заказали травлю певицы.

Видео: СБПЧ/YouTube