Премьера шоу "Сны" впервые пройдёт в зале Академической капеллы

Выступление состоится в рамках проекта "Роговая музыка в цифровом веке".

В понедельник 26 декабря, в зале Академической капеллы Северной столицы впервые состоится премьера шоу "Сны". Постановку покажут в рамках проекта "Роговая музыка в цифровом веке". Об этом сообщает ТАСС.

Автором музыки к проекту стал народный артист Кабардино-Балкарии Мурат Кабардоков, уже еисавший программы "Погружение". Визуальную картинку создал художник Андрей Свибович, а национальный колорит — Вардан Арутюнян.

Нам захотелось доказать, что в новом тысячелетии Российский роговой оркестр вполне может быть представлен не только как раритет, но и как явление, созвучное новой эпохе. Эта идея и положена в основу проекта "Роговая музыка в цифровом веке". Через такие новые программы мы пробиваемся к молодому слушателю. Наша задача — прививать молодым людям хороший вкус. Сергей Поляничко, основатель Российского рогового оркестра

Ранее мы сообщили о том, что клуб ROOF PLACE. BAY приглашает петербуржцев на рождественские концерты.

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