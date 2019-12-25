Клуб ROOF PLACE. BAY приглашает петербуржцев на рождественские концерты

7 января выступит электроарфистка Ольга Максимова, а 8 января Саша Алмазова представит новую программу с бэндом и хором.

В новогодние праздники в клубе ROOF PLACE. BAY состоятся два рождественских концерта – 7 января выступит электроарфистка Ольга Максимова, а 8 января Саша Алмазова представит новую программу с бэндом и хором.

7 января композитор-экспериментатор Ольга Максимова даст специальный концерт, который придется по вкусу даже самому искушенному слушателю, соединив электроарфу, синтезатор и нежные биты. Программа концерта будет посвящена бесконечной любви, которая живет в каждом из нас. Специальный гость – электропианистка Полина Ковыршина.

8 января петербургская певица Саша Алмазова выступит со своим бэндом. В программе давно полюбившиеся публике песни и новый проект "ЧтоЕслиХор". В репертуаре хора отсутствуют границы жанров и языков, есть и мировые хиты, и классика, и песни авторства Саши.

Билеты на концерты уже в продаже.

Фото: организаторы