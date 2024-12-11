Шоу Celtica представят 14 января во Дворце культуры имени Ленсовета. Начало – в 19:00. Для гостей старше 6 лет.

В Петербурге представят шоу в лучших традициях Ирландии, которое познакомит с танцевальной и музыкальной культурой этой страны.

Посетителей ожидает только "живой" звук, а ритмы ирландских рилов и джиг исполнят на скрипке, флейте, гитаре и бойране – традиционном инструменте. Главный "герой" шоу – степ, прославивший культуру родины кельтов на весь мир.

В составе труппы будут танцоры с 10-летним стажем, чемпионы и призеры международных и европейских соревнований по ирландским танцам.

Фото: celticashow.ru