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Шоу Celtica
Сегодня, 19:00
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Шоу Celtica

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Шоу Celtica представят 14 января во Дворце культуры имени Ленсовета. Начало – в 19:00. Для гостей старше 6 лет.

В Петербурге представят шоу в лучших традициях Ирландии, которое познакомит с танцевальной и музыкальной культурой этой страны. 

Посетителей ожидает только "живой" звук, а ритмы ирландских рилов и джиг исполнят на скрипке, флейте, гитаре и бойране – традиционном инструменте. Главный "герой" шоу – степ, прославивший культуру родины кельтов на весь мир. 

В составе труппы будут танцоры с 10-летним стажем, чемпионы и призеры международных и европейских соревнований по ирландским танцам. 

Фото: celticashow.ru 

Теги: ирландия, концерт
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

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