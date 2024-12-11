Шоу Celtica

В Петербурге представят шоу в лучших традициях Ирландии, которое познакомит с танцевальной и музыкальной культурой этой страны.
Посетителей ожидает только "живой" звук, а ритмы ирландских рилов и джиг исполнят на скрипке, флейте, гитаре и бойране – традиционном инструменте. Главный "герой" шоу – степ, прославивший культуру родины кельтов на весь мир.
В составе труппы будут танцоры с 10-летним стажем, чемпионы и призеры международных и европейских соревнований по ирландским танцам.
Фото: celticashow.ru
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