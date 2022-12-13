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Шольц заявил, что Китаю следует контактировать не только с Россией, но и с Украиной

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В ФРГ оценили визит Си Цзиньпина в Москву.

Глава правительства Германии Олаф Шольц заявил, что китайским властям следует контактировать не только с Россией, но и с Украиной. Соответствующее заявление европейский чиновник сделал на пресс-конференции с местными журналистами. Это мероприятие было организовано по завершению второго дня саммита ЕС в Брюсселе.

Нужно говорить не только с российским президентом, но и с украинским.

Олаф Шольц, канцлер Германии

Напомним, что 16 марта глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что обсудил с министром иностранных дел Китая Цинь Ганом "принцип территориальной целостности" и "формулу мира" президента Владимира Зеленского по урегулированию конфликта. Власти КНР в феврале  2023 года предложили собственный мирный план по решению региональной проблемы. Документ включает в себя 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, урегулированию гуманитарного кризиса.

Шольц заявил, что страны ЕС договорились о финансировании поставок боеприпасов Украине.

Фото и видео: YouTube / phoenix

Теги: германия, китай, мирный план, олаф шольц, си цзиньпин, формула мира
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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