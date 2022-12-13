В Берлине рассказал о наращивании производственных военных мощностей в ЕС.

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что страны ЕС на саммите в Брюсселе договорились о союзном финансировании поставок боеприпасов Вооруженным силам Украины. Участницы Евросоюза договорились об оказании постоянной помощи ВСУ и Киеву. В Германии заметили, что постоянная помощь киевскому режиму будет обеспечиваться до того момента, пока это решение важно для защиты целостности и территориального суверенитета восточноевропейского государства.

Можно расширить поставки боеприпасов на Украину и обеспечить постоянную поддержку в этом отношении. Были приняты решения по вопросам финансирования, а также расширения производственных мощностей. Олаф Шольц, канцлер ФРГ

Европейский чиновник уточнил, что Германия предложила коллегам по региональному содружеству инициативу, по которой некоторые другие страны также могли бы заключали контракты с промышленными компаниями, которые занимаются производством вооружений. Это позволит Евросоюзу и Западу гарантировать собственную поддержку киевскому режиму.

Шольц заявил об отсутствии повода для спекуляций о помощи Deutsche Bank.

Фото и видео: YouTube / phoenix