Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что страны ЕС на саммите в Брюсселе договорились о союзном финансировании поставок боеприпасов Вооруженным силам Украины. Участницы Евросоюза договорились об оказании постоянной помощи ВСУ и Киеву. В Германии заметили, что постоянная помощь киевскому режиму будет обеспечиваться до того момента, пока это решение важно для защиты целостности и территориального суверенитета восточноевропейского государства.
Можно расширить поставки боеприпасов на Украину и обеспечить постоянную поддержку в этом отношении. Были приняты решения по вопросам финансирования, а также расширения производственных мощностей.
Олаф Шольц, канцлер ФРГ
Европейский чиновник уточнил, что Германия предложила коллегам по региональному содружеству инициативу, по которой некоторые другие страны также могли бы заключали контракты с промышленными компаниями, которые занимаются производством вооружений. Это позволит Евросоюзу и Западу гарантировать собственную поддержку киевскому режиму.
Шольц заявил об отсутствии повода для спекуляций о помощи Deutsche Bank.
Фото и видео: YouTube / phoenix
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