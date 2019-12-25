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Шойгу: потенциал береговых войск Северного флота в 2022 году повысится в 1,5 раза
Сегодня, 14:58
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Шойгу: потенциал береговых войск Северного флота в 2022 году повысится в 1,5 раза

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Глава Минобороны РФ рассказал об оснащении флота новым вооружением.

Глава российского министерства по обороне Сергей Шойгу рассказал о том, что потенциал береговых войск Северного флота в 2022 году повысится в 1,5 раза. Создается сплошное радиолокационное поле, а также увеличиваются возможности зенитных ракетных комплексов по контролю государственного воздушного пространства в Арктической зоне РФ. Такими данными с коллегами во время селекторного совещания поделился министр обороны. 

Реализация этих планов позволит поэтапно нарастить боевой состав 14-го армейского корпуса, почти в полтора раза повысить боевой потенциал береговых войск по сравнению с текущим, обеспечив надежную защиту и суверенитет страны на северных рубежах.

Сергей Шойгу, министр по обороне

Генерал армии назвал задачей обеспечение надежной защиты региона и независимости РФ на северных рубежах. Сергей Шойгу пояснил, что флот расширит свое военное присутствие на некоторых участках Мирового океана. Это позволит обезопасить морскую экономическую деятельность РФ. В текущем году флоту будет поставлено свыше 500 единиц современного оружия.

Шойгу: ВС РФ последовательно выполняют план по освобождению территорий ДНР и ЛНР.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: минобороны, северный флот, сергей шойгу
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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