Шойгу: потенциал береговых войск Северного флота в 2022 году повысится в 1,5 раза

Глава Минобороны РФ рассказал об оснащении флота новым вооружением.

Глава российского министерства по обороне Сергей Шойгу рассказал о том, что потенциал береговых войск Северного флота в 2022 году повысится в 1,5 раза. Создается сплошное радиолокационное поле, а также увеличиваются возможности зенитных ракетных комплексов по контролю государственного воздушного пространства в Арктической зоне РФ. Такими данными с коллегами во время селекторного совещания поделился министр обороны.

Реализация этих планов позволит поэтапно нарастить боевой состав 14-го армейского корпуса, почти в полтора раза повысить боевой потенциал береговых войск по сравнению с текущим, обеспечив надежную защиту и суверенитет страны на северных рубежах. Сергей Шойгу, министр по обороне

Генерал армии назвал задачей обеспечение надежной защиты региона и независимости РФ на северных рубежах. Сергей Шойгу пояснил, что флот расширит свое военное присутствие на некоторых участках Мирового океана. Это позволит обезопасить морскую экономическую деятельность РФ. В текущем году флоту будет поставлено свыше 500 единиц современного оружия.

Шойгу: ВС РФ последовательно выполняют план по освобождению территорий ДНР и ЛНР.

Фото и видео: Минобороны России